Milan-Atalanta, i riscatti di Thiaw e Adli e non solo: ecco i momenti chiave

DA THIAW A ADLI: RISCATTO

Due singoli in primo piano: Thiaw e Adli. Dopo qualche sbavatura a Monza, vogliamo sottolineare la reazione in particolare di Malick e Yacine. Il tedesco è stato impeccabile nella marcatura di De Ketelaere, restando attento e solido - in coppia insieme all'ormai garanzia Gabbia - quando Gasperini ha modificato gli uomini in attacco; una crescita di rendimento evidente e naturale dopo un massiccio periodo di stop. Il francese si è mosso ovunque, provvidenziale in una respinta nel primo tempo e in generale bravissimo a cucire il gioco, abbassandosi spesso per ricevere il pallone e smistandolo con idee e caparbietà; nella lotta in mediana non solo ha retto alla grinta della Dea ma ha fatto la voce grossa. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e un gol per la continuità. Ma la critiche non si fermano...