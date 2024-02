Milan-Atalanta, Pioli: “Rigore? Troppo poco per il metro di Orsato. Leao…”

Milan-Atalanta, Pioli: "Holm si mette le mani in faccia, e già qui ..."

"Holm si mette le mandi in faccia e non è stato colpito lì e già questo non va bene secondo me. Rigore troppo poco anche per il metro di arbitraggio di Orsato, è un arbitro di livello europeo e mondiale. Oli non gli fa niente. Però bravi loro, perché lo hanno fatto e si è andati al VAR".