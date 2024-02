Milan-Atalanta, l’asse Leao-Theo Herandez sarà da tenere d’occhio …

(fonte: acmilan.com) L' Atalanta dopo Roma, Bologna e Napoli. A San Siro è periodo di grandi gare, importanti da giocare e ancora più importanti da vincere. Il momento è delicato, da maneggiare con cura. I bergamaschi in questa stagione ci hanno complicato la vita, in arrivo un esame provante ma da passare per compiere un balzo in avanti. Attraverso il Briefing anticipiamo i temi di campo in grado di decidere la 26ª giornata di Serie A in programma domenica 25 febbraio alle 20.45.

SVUOTARE LA MEDIANA PER ACCENDERE LE FASCE

In generale sarà una battaglia. L'Atalanta è da sempre compagine rocciosa, brava a sporcare ogni pallone per spostare la contesa su binari più favorevoli e di materia prettamente fisico-atletica. Lì in mezzo bisognerà far fatica, resistere e avere un vantaggio nella supremazia di gioco: Reijnders e probabilmente uno tra Bennacer e Adli supportati da Loftus-Cheek, la coppia Éderson-de Roon supportata da Koopmeiners con la variabile Pašalić. I bergamaschi propongono uno scacchiere di grinta e sostanza, per aggirare il pericolo una soluzione potrebbe essere evitare le vie centrali, svuotando la mediana per accendere le fasce dove Hernández-Leão e Florenzi-Pulisic hanno le doti per dettare legge nelle potenziali varie scorribande (vedi l'azione dell'1-0 in Coppa Italia) come negli uno contro uno. Attenzione, però, Holm e Zappacosta rappresentano clienti scomodi da affrontare e i raddoppi non mancheranno.