Milan-Atalanta 1-0, Leao da fenomeno: esulta contro le critiche

Milan-Atalanta, partita valida per la 26^ giornata della Serie A 2023-24. Una gara fondamentale per i rossoneri: dopo le due sconfitte (contro Monza e Rennes) consecutive, il Diavolo deve rialzare la faccia e cercare tre punti per la zona Champions League. A San Siro arriva una squadra molto in forma come la Dea di Gasperini. Terzo minuto e gol fenomenale di Leao: se ne va sulla fascia a modo suo e poi batte Carnesecchi con un tiro meraviglioso. Rafa trova il gol dopo l'ultimo in Serie A contro il Verona in casa. Cori da tutto San Siro per il fenomeno con la 10 dei rossoneri. Esultanza anche un filo polemica per le critiche subite. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Atalanta >>>