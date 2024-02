Milan-Atalanta, Gasperini: “Raramente sofferto così. Era un rigorino”

Dove il Milan ha messo in difficoltà l'Atalanta e come sta Scalvini: "Sono una grande squadra con valori alti e non avevamo avuto difficoltà così nelle ultime sfide con loro. Stasera invece sì, abbiamo fatto fatica, ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo portato un punto a casa con i denti. Fa classifica, ma volevamo fare meglio. Avevamo una squadra forte davanti. Scalvini problema alla spalla".

Se si aspettava un'Atalanta migliore: "Quando fai una partita speri sempre di fare la prestazione migliore. Dopo 30secondi eravamo già in difficoltà a sinistra, poi gran gol e ci ha scompaginato tutto. Non abbiamo sviluppato bene il gioco e non abbiamo recuperato bene palla. Ci siamo addensati molto. Abbiamo avuto buoni riferimenti nella fase difensiva, ma non siamo mai riusciti a uscire".

Il peso dell'asterisco e sul quinto posto utile per la Champions: "C'è anche una semifinale di Coppa Italia da giocare. Non riusciamo a ragionare troppo sul lungo. Tra tre sere siamo di nuovo qui, poi giochiamo tantissimo. Ci hanno confezionato un bel fiocchettino. Dobbiamo pensare partita per partita. Faccio fatica a fare previsioni. Essere usciti con un punto stasera ci deve dare forza, quando hai un incidente e non ti fai niente ti senti bene. Per noi è tutto importante".

Sulla sostituzione di De Ketelaere: "In Coppa Italia aveva giocato molto bene. Facciamo fatica a sviluppare in attacco e sulle fasce. In mezzo, per quanto il Milan facesse bene, tenevamo bene. Abbiamo provato a cambiare ed è andata un po' meglio. Poche partite abbiamo subito come stasera".

Sul rigore e se si aspettava di più da Scamacca: "Scamacca come altri ha dato contributi importanti in alcuni momenti. Però da queste partite esci con voglia di rivalsa. Magari la prossima farà molto bene, i calciatori non sono macchine. Abbiamo molti attaccanti, tutti giovani e in crescita. Il rigore fa parte di quei rigorini che ce ne sono ormai tanti... Orsato è andato a vederlo al VAR, alcuni non li vede nessuno e il VAR tira fuori questi rigori. Ce ne sono una marea. Noi un rigore così non lo avevamo da tanto effettivamente. Ce lo prendiamo. Sono di una generazione per cui i rigori devono essere rigori davvero. Ora siamo nel calcio moderno che piace alle TV, sembra sia più bello. Qualche volta ce l'hai contro e qualche volta contro. Siamo in credito, anche col Milan, ma stasera è andata bene".

