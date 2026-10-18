Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Milan guidato dal tecnico portoghese è ancora imbattuto dopo sei giornate, con tre vittorie e tre pareggi

Matteo Chini
- Milano
Il pullman dei rossoneri è arrivato a 'San Siro' per Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027

Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, le parole di Amorim

Sulla vittoria contro il Salisburgo: "Penso che abbiamo giocato partite migliori rispetto a Salisburgo. In generale stiamo migliorando come squadra, ora dobbiamo trovare continuità".

Sulla formazione: "Dobbiamo attaccare meglio, ma anche difenderci meglio. Questo è l'undici migliore per affrontare la partita. Ogni partita è importante, ma oggi dobbiamo vincere".

Rúben Amorim (allenatore AC Milan), qui durante Milan-Benfica 0-2 (Europa League 2026-2027)

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