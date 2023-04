Milan, allenamento verso la Roma: presenti anche Maldini e Massara

Il Milan si prepara per la partita contro la Roma. Rossoneri in campo dopo due giorni di riposo: il report e le immagini di 'acmilan.com'

( fonte:acmilan.com ) - Dopo due giorni di riposo, il Milan si è ritrovato per colazione nel Centro Sportivo di Milanello per un allenamento mattutino alla presenza del Direttore dell'Area Tecnica, Paolo Maldini , e del Direttore Sportivo, Frederic Massara .

La squadra ha iniziato l'allenamento in palestra verso le 11.00, per poi trasferirsi sul campo centrale. Sotto un cielo primaverile, i ragazzi di Pioli hanno svolto un lavoro aerobico e tecnico con aggiunta di allunghi. Successivamente la squadra si è cimentata in due esercitazioni sul possesso palla - su diverse dimensioni del campo - ed ha chiuso l'allenamento con una partitella su campo ridotto.