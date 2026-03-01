Come ti spieghi le occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo? "È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati"

Leao è ritornato al gol con 4-3-3 e stando largo: dove lo mettiamo? "L'ultima era un'occasione a campo aperto, non c'era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo: nel secondo ha fatto una posizione un po' più esterna. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando li hai basta che si mettano a disposizione della squadra e va tutto bene"