Milan, Allegri post Cremonese: “Era importante tornare a vincere. Sul derby…”

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro la Cremonese: dalla prestazione dei suoi ragazzi al derby di domenica contro l'inter. Ecco le sue dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel post partita di Cremonese-Milan, finita 0-2 grazie alle reti di Pavlovic e Leao, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset.it parlando della prestazione dei suoi ragazzi, guardando anche al derby di domenica prossima contro l'Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Allegri

Vittoria con pazienza e all'ultimo... "Era importante tornare a vincere, non subire gol: nelle ultime tre lo abbiamo sempre subito. Soprattutto ritroviamo la vittoria dopo il Parma che chi aveva lasciato un po' di strascichi: infatti la squadra nei primi 20-25 minuti, contro una buona Cremonese, ha trovato un po' di difficoltà"

Come ti spieghi le occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo? "È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati"

Leao è ritornato al gol con 4-3-3 e stando largo: dove lo mettiamo? "L'ultima era un'occasione a campo aperto, non c'era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo: nel secondo ha fatto una posizione un po' più esterna. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando li hai basta che si mettano a disposizione della squadra e va tutto bene"

Ora il Derby: con questo -10 si può riaprire con un successo? "Prepariamola e divertiamoci che è una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori che abbiamo a disposizione e ci prepariamo al meglio"

