Marelli conferma: 'Tocco di braccio di Ricci? Scelta giusta, ecco perché...'

Cagliari-Milan, Marelli spiega il tocco di braccio di Ricci: “Decisione corretta, ma è stato fortunato…”

Nel post-partita di DAZN, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio del tocco di braccio di Samuele Ricci sulla rovesciata ravvicinata di Kilicsoy. Ecco le sue parole
Il Milan apre il 2026 con una vittoria. Alla 'Unipol Domus' di Cagliari i rossoneri di Massimiliano Allegri battono 1-0 i rossoblu di Fabio Pisacane grazie al sesto gol in Serie A di Rafa Leao, tornato titolare dopo il problema fisico accusato contro il Torino. Dopo i primi minuti di gara, il Diavolo non ha più subito praticamente nulla, a testimonianza di una fase difensiva ritrovata, nonostante le tante assenze. Anche a livello arbitrale c'è poco da dire, l'unico episodio dubbio è stato valutato correttamente dall'arbitro Abisso e dal VAR.

Cagliari-Milan, Luca Marelli spiega il tocco di braccio di Ricci

Nel post-partita di DAZN, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio del tocco di braccio di Ricci in seguito alla rovesciata ravvicinata di Kilicsoy, confermando la scelta dell'arbitro Abisso. Ecco le sue parole sull'unico episodio arbitrale della partita.

"Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario".

Marelli ha poi aggiunto: "Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro".

