Marelli conferma: 'Tocco di braccio di Ricci? Scelta giusta, ecco perché...'

"Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario".

Marelli ha poi aggiunto: "Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro".