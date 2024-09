Zazzaroni: “Inter favorita, ma spero che lo scudetto lo vinca il Napoli”

Sulla lotta scudetto

"La mia favorita per lo scudetto è l'Inter, in condizioni normali dovrebbe vincere, anche se resta da vedere come gestiranno le energie spese nelle coppe. A Genova, ho comunque notato una squadra molto determinata, come se la stagione passata non si fosse mai interrotta. Tuttavia, spero che sia il Napoli a trionfare, è ciò che desidero di più".