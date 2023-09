Lega Serie A con Scaroni e Furlani, Casini: “Diritti TV, valutazioni. Derby…”

Oggi pomeriggio si è tenuta l'assemblea di Lega Serie A, con Paolo Scaroni e Giorgio Furlani, alta dirigenza del Milan, presente. Al termine, ha parlato il presidente Lorenzo Casini, che ha toccato diversi temi. Ecco le sue parole: "Come da comunicato abbiamo disposto l'avvio di alcune importanti trattative per i diritti internazionali che per le licenze dati e betting, siamo soddisfatti".