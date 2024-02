Lazio-Milan, per DAZN in telecronaca Dario Marcolin e Dario Mastroianni — Ma chi sarà in telecronaca a commentare il big match della 27^ giornata? Premesso che Lazio-Milan verrà trasmesso su 'DAZN', che come noto detiene l'esclusiva su tutti gli incontri di questo campionato di Serie A 2023/2024, la stessa emittente ha comunicato le coppie per le sfide del prossimo turno. In cabina di commento per l'anticipo del venerdì ci sarà Dario Mastroianni come telecronista, mentre Dario Marcolin farà il commento tecnico.

Quest'ultimo, in modo particolare, è presenza fissa del programma 'Sunday Night Square', in onda su 'DAZN' ogni domenica sera. Non solo, perché Dario Marcolin è anche un ex Lazio, avendo militato nel club biancoceleste nella stagione 1992/1993, dal 1995 al 1999 e poi nel 1999/2000. Decisa, quindi, la coppia che sarà chiamata a commentare per 'DAZN' il match Lazio-Milan.

