Lazio-Milan, ammonito Leao: diffidato, sarà squalificato | Serie A News

Ammonizione, al 95' di Lazio-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 svoltasi allo stadio 'Olimpico' di Roma e terminata 0-1 per i rossoneri, comminata a Rafael Leao, attaccante esterno sinistro della formazione di Stefano Pioli. Leao, che era diffidato, sarà squalificato per il prossimo turno di campionato. Il Diavolo sarà impegnato in Milan-Empoli, domenica 10 marzo alle ore 15:00 a 'San Siro'. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>