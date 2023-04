Lazio, le condizioni di Immobile dopo l’incidente stradale: il comunicato

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram stamattina a Roma. Ecco come sta il bomber

Ciro Immobile, attaccante della Lazio classe 1990, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma nella mattinata di oggi (LEGGI QUI LA RICOSTRUZIONE DELL'ACCADUTO). La Lazio ha emesso un comunicato ufficiale per aggiornare i tifosi biancocelesti - e non soltanto - sulle condizioni del centravanti anche nel giro della Nazionale Italiana.