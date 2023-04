Lazio, che spavento per Immobile: la sua auto travolta da un tram

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, coinvolto in un incidente stradale questa mattina con le sue figlie. La ricostruzione dell'accaduto

Che spavento per Ciro Immobile , attaccante della Lazio . Questa mattina, infatti, il numero 17 biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma . Stando alle prime ricostruzioni di 'gazzetta.it', Immobile, a bordo della sua auto, una Land Rover Defender, stava attraversando Ponte Matteotti , che collega i quartieri Flaminio e Prati , a pochi chilometri dallo stadio 'Olimpico'.

Un tram, il numero 19, però, ha impattato con l'automobile del calciatore. " Il tram è passato con il rosso - ha affermato Immobile, così come riferito dall'edizione online della 'rosea' -. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio ".

L'incidente ha coinvolto anche altre automobili, oltre quella di Immobile. Ben sette, infatti, le persone trasportate in ambulanza in ospedale: tra loro, anche Immobile con le figlie oltre ad alcuni passeggeri del tram. La dinamica del sinistro è da ricostruire ancora totalmente, ma l'impatto sembra essere avvenuto a velocità sostenuta. Il tram, infatti, è deragliato dai binari e la parte anteriore della macchina di Immobile è distrutta.