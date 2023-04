Calciomercato Milan – Ala destra, un nome nuovo per Maldini e Massara

Ieri pomeriggio, al 'Dall'Ara' di Bologna, pareggio (1-1) del Milan di Stefano Pioli contro i felsinei di Thiago Motta. Un punto importante, arrivato grazie al gol di Tommaso Pobega, in una giornata in cui il Diavolo ha giocato con dieci riserve su undici per risparmiare energie importanti in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. I rossoneri (in attesa della decisione sulla penalizzazione della Juventus) restano, così, per ora al quarto posto in Serie A: sarebbe di vitale importanza, anche in ottica mercato, giocare la Champions anche nella prossima stagione.