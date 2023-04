Calciomercato Milan – Diavolo, corte serrata all’ex Juventus: le news

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan vorrebbe riportare in Italia un talento nel quale la Juventus non ha creduto fino in fondo

Il Milan è impegnato nella lotta per la conquista di un posto in Champions League, ma il calciomercato estivo resta sempre uno dei principali pensieri dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Tanto di quello che i due faranno, in estate, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli dipenderà, ovviamente, dalla qualificazione o meno del Diavolo in Champions. Ma sondaggi, abboccamenti e trattative, di fatto, iniziano in questo periodo.

È noto come il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, intenda acquistare un paio di elementi sulla trequarti. Se, per il ruolo di suggeritore dietro la punta, c'è Charles De Ketelaere e si punta a riconfermare Brahim Díaz, è altrettanto vero che i rossoneri avranno bisogno di 'rinfrescare' un po' la batteria degli esterni. A sinistra, infatti, sarà ceduto Ante Rebić e a destra, con tutta probabilità, verrà messo sul mercato Junior Messias.

Calciomercato Milan: caccia all'ala destra — Per il ruolo di esterno destro d'attacco a chi sta pensando il Diavolo? Si parla di un interesse - concreto - per Nicolò Zaniolo del Galatasaray, di una possibile nuova offensiva per Hakim Ziyech del Chelsea, ma anche di nomi nuovi all'orizzonte, come quello del nigeriano Samuel Chukwueze del Villarreal. Attenzione, però, perché in Inghilterra si vocifera di un ritorno del Milan su un obiettivo che, nel gennaio 2022, è sfumato per via di condizioni economiche sfavorevoli.

Il Milan, infatti, nel calciomercato di luglio e agosto, sembrerebbe volerci riprovare per Dejan Kulusevski, classe 2000, esterno offensivo mancino (ma che gioca a destra) il quale, dopo un breve periodo - poco fortunato - alla Juventus, è stato ceduto proprio nel gennaio 2022 al Tottenham. Kulusevski, cresciuto nell'Atalanta ed esploso in Serie A con il Parma, era arrivato a Londra, insieme a Rodrigo Bentancur e con Antonio Conte in panchina si era subito imposto negli 'Spurs'.

La situazione, per lui, ora è cambiata. Conte se n'è andato, il direttore sportivo Fabio Paratici è sospeso per vicende extra-campo e non è detto che, al termine della stagione, il Tottenham tramuti dunque il suo acquisto dalla Juve in un'operazione a titolo definitivo. I londinesi, infatti, hanno il diritto di riscatto su Kulusevski: un diritto che diventerà obbligo, per 35 milioni di euro, al raggiungimento di due condizioni.

Milan su Kulusevski: operazione possibile — La prima è che il giocatore scenda in campo in almeno il 50% delle partite di Premier League, in questa stagione, per almeno 45' a gara. Condizione, questa, che Kulusevski può soddisfare (ha già totalizzato 23 partite, con 2 gol e 6 assist, per 1.730' sul terreno di gioco). La seconda, però, è che il Tottenham si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Anche questa è possibile ('Spurs' a -3 dal Newcastle e dal Manchester United, ma rispettivamente con una e due gare in più), ma non è certa.

L'addio di Conte, lo stop di Paratici (gli uomini che lo hanno voluto a Londra) e un destino incerto per la squadra potrebbero far ritornare, di fatto, Kulusevski alla Juventus. Ma soltanto di passaggio. Così fosse, il Milan sarebbe pronto ad affondare il colpo nel prossimo calciomercato estivo, probabilmente anche ad una cifra più bassa dei 35 milioni di euro pattuiti un anno e mezzo fa circa da bianconeri e 'Spurs'. Questo anche per via di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Mercato Milan, un nome nuovo per il Diavolo >>>