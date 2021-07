Lazio, Hysaj insultato sui social dai tifosi biancocelesti: il motivo

Elseid Hysaj insultato pesantemente dai tifosi della Lazio sui social per aver cantato "Bella Ciao" durante la cena con i nuovi compagni

Il motivo? In un video pubblicato da Luis Alberto , l'albanese ha cantato davanti a tutti: un rito che spetta ormai a tutti i nuovi acquisti del club laziale. La canzone scelta, però, 'Bella Ciao', non è in linea con le idee politiche dei tifosi della Lazio e allora Hysaj ha ricevuto parecchi insulti.

Gli insulti più in voga sono stati: "magari si spacca tutto", "ma lo sa di non essere a Livorno?" e "meglio giocare in 10". Non un bell'esempio da seguire. Gli insulti sui social, purtroppo, sono sempre più all'ordine del giorno.