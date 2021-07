Insulti razzisti Italia-Inghilterra – La polizia arresta cinque inglesi

Durante la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, tre giocatori inglesi hanno ricevuto insulti razzisti: ecco i primi arresti

Dopo gli insulti razzisti arrivati durante la partita tra Italia e Inghilterra , la polizia inglese ha arrestato cinque tifosi inglesi. Alcuni supporter britannici hanno preso di mira Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka per gli errori dal dischetto durante i calci di rigore. Su tutti, a denunciare l'accaduto, è stato il giocatore del Manchester United con un post sui social.

Come riporta la BBC, nelle scorse ore la polizia inglese avrebbe arrestato cinque persone colpevoli di aver utilizzato epiteti razzisti contro i tre giovani calciatori. Mark Robert, capo della polizia inglese, aveva dichiarato che si sarebbe impegnato per identificare i colpevoli: "Se identificheremo qualcuno dietro questi crimini, state certi che dovrete affrontare conseguenze serie per questi atti vergognosi".