Doping, chiesti 4 anni di squalifica per Pogba della Juventus: il punto

Tale richiesta corrisponde alla sanzione prevista per doping nel caso in cui non avvenga il patteggiamento. Pogba, dunque, andrà a processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Attualmente, giova ricordare, il numero 10 percepisce dalla Juventus - vista la sospensione dall'attività - soltanto il salario minimo stabilito sulla base dell'accordo collettivo: 42mila euro lordi.

Fosse confermata, la Juventus potrebbe rescindergli il contratto — Nel caso la richiesta di squalifica di 4 anni per doping a carico di Pogba si concretizzasse, la Juventus potrebbe anche decidere di rescindere, per giusta causa, il ricco contratto in essere con il francese fino al 30 giugno 2026, per uno stipendio di 10,48 milioni di euro lordi a stagione (con il Decreto Crescita, quindi 8 netti). LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada in missione per il nuovo bomber >>>

