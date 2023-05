Juventus-Milan, i protagonisti rossoneri più attesi | Serie A News

Leggendole, si apprende come solo Khvicha Kvaratskhelia (10) abbia fornito più assist di Rafael Leão e Filip Kostić (entrambi otto) nella Serie A 2022/23. Dal suo arrivo al Milan (dal 2019/20) Ante Rebić ha segnato quattro reti contro la Juventus in tutte le competizioni, nessun altro giocatore ha realizzato più gol contro i bianconeri nel periodo.

Fikayo Tomori, poi, ha segnato entrambi i suoi due gol in Serie A contro la Juventus: è uno dei tre giocatori inglesi ad aver realizzato più di una rete contro i bianconeri nella competizione, insieme a Gerald Hitchens (tre) e Tammy Abraham (due). Brahim Díaz, invece, è uno dei tre giocatori spagnoli ad aver realizzato più di una rete contro la Juventus nel massimo campionato italiano (due), insieme a Luis Suarez e José Callejón (entrambi tre). Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in tv o in diretta streaming >>>