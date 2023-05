Juventus-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' in vista del match Juventus-Milan, valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A

(fonte: acmilan.com) I rossoneri di Mister Pioli sono attesi sul campo della Juventus di Allegri. Giunti ormai alle ultime battute di campionato, la 37ª giornata di Serie A mette in palio punti importanti e ricchi di significato verso la qualificazione alla prossima Champions League, e i rossoneri - dopo il 2-0 dell'andata di San Siro - vogliono conquistare altri tre punti prestigiosi anche in casa bianconera. Alla vigilia dell'incontro, in programma domenica 28 maggio (20.45), diamo uno sguardo alle principali statistiche e curiosità che anticipano Juventus-Milan:

PRECEDENTI E STORIA

Il Milan è la squadra che ha vinto più partite contro la Juventus nella storia della Serie A (52), e anche la formazione contro cui i bianconeri hanno pareggiato più match nel torneo (56). Juventus e Milan si affronteranno il 28 maggio, a distanza di 20 anni esatti dalla Finale di Champions League di Manchester 2003, in cui i rossoneri sollevarono il trofeo dopo la lotteria dei rigori.

TREND POSITIVI

Dopo il successo nella gara d'andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in massima serie i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989. I rossoneri, inoltre, sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro sfide (2V, 2N) di campionato contro la Juventus - l'ultima volta in cui hanno infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra il 1990 e il 1992 (cinque).

MOMENTO DI FORMA

A partire dallo scorso aprile, solo il Monza (18) ha guadagnato più punti del Milan in Serie A (16 in nove match); nel periodo i rossoneri sono la squadra ad aver subito meno gol in campionato (sei). Dopo il successo contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Milan potrebbe vincere due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (serie di tre in quel caso: contro Torino, Monza e Atalanta).

QUESTIONE DI GOL

Solo la Roma ha segnato più gol (sette) sia del Milan che della Juventus (entrambe sei) nei minuti di recupero finali nella Serie A 2022/23. Quella in programma allo Stadium sarà la sfida tra la seconda squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato (Milan, 25 – dietro al Napoli, 32) e quella che ne ha incassati meno nell'ultima mezz'ora di gioco (Juventus, sette). Soltanto Atalanta (18) e Napoli (17) hanno mandato in gol più giocatori diversi di Juventus e Milan in questa stagione di A (entrambe 16).

PROTAGONISTI ATTESI

Solo Khvicha Kvaratskhelia (10) ha fornito più assist di Rafael Leão e Filip Kostić (entrambi otto) nella Serie A 2022/23. Dal suo arrivo al Milan (dal 2019/20) Ante Rebić ha segnato quattro reti contro la Juventus in tutte le competizioni, nessun altro giocatore ha realizzato più gol contro i bianconeri nel periodo. Fikayo Tomori ha segnato entrambi i suoi due gol in Serie A contro la Juventus: è uno dei tre giocatori inglesi ad aver realizzato più di una rete contro i bianconeri nella competizione, insieme a Gerald Hitchens (tre) e Tammy Abraham (due). Brahim Díaz, invece, è uno dei tre giocatori spagnoli ad aver realizzato più di una rete contro la Juventus nel massimo campionato italiano (due), insieme a Luis Suarez e José Callejón (entrambi tre).

MAGLIE INVERTITE

Sono stati 133 gli incontri per Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in Serie A, in cui ha ottenuto 74 successi (34N, 25P). Stefano Pioli, invece, è stato un calciatore della Juventus in tre stagioni tra il 1984/85 e il 1986/87. Il tecnico emiliano, da allenatore, è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide più recenti contro i piemontesi (3V, 2N). LEGGI ANCHE: Le ultime sulle probabili formazioni di Juventus e Milan