Juventus-Milan, i due allenatori a maglie invertite | Serie A News

Leggendole, si apprende come siano stati 133 gli incontri per Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in Serie A, in cui ha ottenuto 74 successi (34 pareggi, 25 sconfitte). Stefano Pioli, invece, è stato un calciatore della Juventus in tre stagioni tra il 1984-1985 e il 1986-1987. Il tecnico emiliano, da allenatore, è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide più recenti contro i piemontesi (3 vittorie, 2 pareggi).