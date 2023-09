Inter-Milan, dal triplo commento ai messaggi social: ecco le novità di DAZN

Inter e Milan, il derby di Milano, una delle partite più attese della Serie A. Ecco alcune novità per la gara comunicate da DAZN. Pierluigi Pardo sarà accompagnato eccezionalmente da due commentatori tecnici che vantano una significativa storia con i club milanesi: Massimo Ambrosini,bandiera del Milan con cui si è laureato due volte campione d’Europa e Andrea Stramaccioni. Per la prima volta in Italia ci sarà un triplo commento. Non solo novità anche sul piano tecnologico: grazie alla collaborazione con Lega Serie A, Inter e Milan, il big match permetterà a tutti tifosi di sperimentare una visione unica. Immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco. Infine novità social: Inter-Milan non si fermano in campo ma arrivano su direttamente sui dispositivi dei tifosi con la funzione “FAN Zone” di DAZN che sbarca per la prima volta in Serie A TIM. Ci saranno in chat anche Stramaccioni e Ambrosini.