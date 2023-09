Tra Milan, curiosità e passato: le parole di Tomori e Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, ex compagni di squadra al Chelsea ora di nuovo al Milan, hanno rilasciato un'intervista doppia

Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, ex compagni di squadra al Chelsea ora di nuovo al Milan, hanno parlato in un'intervista di coppia pubblicata sui canali social dei rossoneri. I due hanno viaggiato a Los Angeles in auto. Ecco le parole di Fikayo sulla città: "Questa è la mia città. Ci venivo spesso con la mia famiglia, alcuni membri sono ancora qui. Sono venuto con i miei amici. Qui tutto è diverso, le persone il clima anche le palme".