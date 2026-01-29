Domani il sorteggio, l'Inter può pescare una tra il Benfica (dell'ex tecnico nerazzurro, José Mourinho) e il Bodø/Glimt, tra le rivelazioni della Champions. I nerazzurri giocheranno in trasferta l'andata degli spareggi (17 o 18 febbraio) e in casa il ritorno (24 o 25 febbraio).
A 'San Siro' inizieranno i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026—
Di riflesso, la cosa interessa al Milan che, adesso, conosce - più o meno - quando potrà disputare la partita contro il Como a 'San Siro', valevole per la 24^ giornata della Serie A 2025-2026, che salterà il prossimo weekend per via della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 nel suo stadio.
Con l'Inter impegnata a 'San Siro' il 24 o 25, Milan-Como verrà recuperata nella prima data utile, ovvero martedì 17 o mercoledì 18 febbraio. Pochi giorni dopo, dunque, la 25^ giornata di campionato, che vedrà i rossoneri di Massimiliano Allegri impegnati in trasferta sul campo del Pisa.
