Ieri sera l' Inter di Cristian Chivu ha vinto, 2-0 , al 'Westfalen Stadion' contro il Borussia Dortmund di Nico Kovač grazie ai gol, nel finale di partita, di Federico Dimarco e Andy Diouf . Un successo, però, che non è bastato ai nerazzurri per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della Champions League 2025-2026 .

L'ultima squadra qualificata nella Top 8, il Manchester City, ha infatti totalizzato 16 punti nelle 8 partite del maxi-girone di Champions; l'Inter si è fermata a 15, terminando, dunque, la Fase Campionato della competizione al 10° posto: Lautaro Martínez e compagni saranno costretti a passare per le forche caudine dei playoff.