Con il piazzamento finale dell'Inter nel maxi-girone di Champions League, ovvero in zona playoff, adesso il Milan di Massimiliano Allegri sa - più o meno - quando potrà giocare in casa contro il Como il recupero della 24^ giornata di Serie A
Ieri sera l'Inter di Cristian Chivu ha vinto, 2-0, al 'Westfalen Stadion' contro il Borussia Dortmund di Nico Kovač grazie ai gol, nel finale di partita, di Federico Dimarco e Andy Diouf. Un successo, però, che non è bastato ai nerazzurri per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della Champions League 2025-2026.

Inter ai playoff Champions, c'è la data per Milan-Como

L'ultima squadra qualificata nella Top 8, il Manchester City, ha infatti totalizzato 16 punti nelle 8 partite del maxi-girone di Champions; l'Inter si è fermata a 15, terminando, dunque, la Fase Campionato della competizione al 10° posto: Lautaro Martínez e compagni saranno costretti a passare per le forche caudine dei playoff.

Domani il sorteggio, l'Inter può pescare una tra il Benfica (dell'ex tecnico nerazzurro, José Mourinho) e il Bodø/Glimt, tra le rivelazioni della Champions. I nerazzurri giocheranno in trasferta l'andata degli spareggi (17 o 18 febbraio) e in casa il ritorno (24 o 25 febbraio).

A 'San Siro' inizieranno i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026

Di riflesso, la cosa interessa al Milan che, adesso, conosce - più o meno - quando potrà disputare la partita contro il Como a 'San Siro', valevole per la 24^ giornata della Serie A 2025-2026, che salterà il prossimo weekend per via della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 nel suo stadio.

Con l'Inter impegnata a 'San Siro' il 24 o 25, Milan-Como verrà recuperata nella prima data utile, ovvero martedì 17 o mercoledì 18 febbraio. Pochi giorni dopo, dunque, la 25^ giornata di campionato, che vedrà i rossoneri di Massimiliano Allegri impegnati in trasferta sul campo del Pisa.

