Infortunio Ramsey – Il centrocampista della Juve a rischio per il Milan

Ramsey vittima dell'ennesimo infortunio potrebbe saltare la partita tra Juve e Milan, in programma a metà settembre

Qualora i problemi dovessero essere più seri del previsto, il gallese sarebbe a rischio anche per la gara tra Juventus e Milan, in programma il 19 settembre. Non un'esperienza indimenticabile quella dell'ex Arsenal con la maglia bianconera: dal suo arrivo, Ramsey ha collezionato 66 presenze in tutte le competizioni, ma la maggior parte da subentrato. I gol segnati sono solamente 6, decisamente pochi per un centrocampista con il vizio del gol, come dimostrato in Premier League.