Calciomercato Milan – Ramsey un’idea, ma il prestito è difficile: i motivi

Il Milan pensa ad Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus. Diversi gli ostacoli ad un'eventuale trattativa di calciomercato

Il Milan pensa ad Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus. Diversi gli ostacoli ad un'eventuale trattativa di calciomercato con i bianconeri. Il calciatore è ormai ai margini del progetto di Massimiliano Allegri. Il pesante ingaggio non peserebbe troppo per via del Decreto Crescita. Ma quella che sembrerebbe un'operazione vantaggiosa presenta invece, come detto, diversi ostacoli.