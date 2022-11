Inchiesta Juventus, trovato un quaderno su Paratici: “Plusvalenze artificiali”

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta alcune novità in merito all'Inchiesta Prisma che riguarda la Juventus . Tra le carte in mano alla Procura di Torino ci sarebbe anche un quaderno ritrovato dalla Guardia di Finanza in cui si parla esplicitamente di "eccessivo ricorsa a plusvalenze artificiali". Secondo la 'rosea', la calligrafia corrisponderebbe a quella di Federico Cherubini , attuale direttore sportivo bianconero tra i non indagati, che avrebbe preso appunti sull'operato di Fabio Paratici.

Lo stesso Cherubini non sembra condividere il metodo di lavoro di Paratici, cosa già emersa nel corso di una intercettazione fra lui stesso e l'ex dirigente Bertola. Per i pm questo potrebbe essere un ulteriore indizio su come operava la Juventus e sull'utilizzo delle plusvalenze artificiali. Ciò, però, non esclude che possano essere dei semplici appunti. Calciomercato Milan, Adli potrebbe partire in prestito a gennaio.