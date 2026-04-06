Il Napoli ai raggi X: imbattibile al Maradona, i rientri e la difesa permeabile

Poi il fattore 'Maradona'. Gli azzurri non perdono in casa dall'8 dicembre 2024 e hanno la striscia aperta di risultati utili tra le mura amiche più longeva nei top 5 campionati europei. Ma questa non è l'unica statistica che sorprende. In particolare altre tre: nessuna squadra ha segnato più gol nel quarto d'ora iniziale (10), sono solo 3 i punti persi da situazione di vantaggio (solo il Parma come il Napoli in Serie A) e nessun gol preso nel recupero finale (al pari di Milan e Juventus). Segnali di una squadra che aggredisce la partita fin da subito, ma che poi sa resistere agli attacchi avversari. E poi la distribuzione delle reti: sono 19 i marcatori di questo campionato azzurro, nuovo record per il Napoli che ha superato i 17 della stagione 19/20 e 22/23.
Numeri difensivi non ottimali—
I numeri della fase difensiva però destano alcuni malumori nei tifosi partenopei. Nonostante l'ultimo 'clean sheet' ottenuto a Cagliari, il Napoli non mostra più la stessa solidità difensiva di un tempo. Prima di quella gara, infatti, gli azzurri avevano subito gol per ben undici partite consecutive, incassando complessivamente 18 reti, con una media di 1,6 a incontro. Pur restando la terza miglior difesa del campionato, il distacco da Milan e Inter non è così contenuto: rispettivamente sette e sei gol di differenza con le prime due del campionato. Un rendimento condizionato da errori e cali di concentrazione, ma anche dalle numerose assenze.
Tra gli indisponibili pesano in particolare le mancanze di giocatori come Di Lorenzo e Rrahmani, fuori da tempo e ancora assenti questa sera, elementi che inevitabilmente incidono sugli equilibri del reparto. In questo contesto, le prestazioni di Milinkovic-Savic stanno comunque offrendo segnali positivi e una certa affidabilità tra i pali.
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