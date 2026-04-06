PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il Napoli ai raggi X: fortino azzurro in casa, i gol ben distribuiti e la forza mentale

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Il Napoli ai raggi X: fortino azzurro in casa, i gol ben distribuiti e la forza mentale

Il Napoli ai raggi X: imbattibile al Maradona, i rientri e la difesa permeabile
L'analisi dei prossimi avversari del Milan. Ecco i principali punti di forza del Napoli, con alcune alcune difensive che preoccupano
Redazione

Tra poche ore andrà in scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' il big match della 31^ giornata Napoli-Milan che apre la fase decisiva della stagione di queste squadre. La partita vale molto e lo si nota anche guardando alla classifica. Rossoneri e azzurri si trovano praticamente appaiati, col Diavolo a +1, e in lotta per le posizioni più alte della classifica. Entrambe le squadre arrivano a questo match con una vittoria e con numeri che lasciano ben sperare le rispettive tifoserie. In questo articolo andremo ad analizzare la squadra di Antonio Conte, in netta ripresa dopo un periodo complicato.

Napoli: rientri importanti, uomini chiave e numeri in ripresa

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Nell'ultimo mese e mezzo, solo il Como in Serie A sta facendo meglio dei campioni in carica. Questo è dovuto a diversi fattori. Il primo, probabilmente quello più decisivo, sono i tanti rientri di giocatori chiave. Il primo nome che viene in mente è quello del fuoriclasse Kevin De Bruyne, ma non è l'unico. Dopo tanti mesi di assenza, André-Frank Anguissa è tornato in campo e si è confermato uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Conte. E senza dimenticare l'MVP della scorsa Serie A, ovvero Scott McTominay che si è lasciato alle spalle i problemi muscolari ed è tornato al top.

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Poi il fattore 'Maradona'. Gli azzurri non perdono in casa dall'8 dicembre 2024 e hanno la striscia aperta di risultati utili tra le mura amiche più longeva nei top 5 campionati europei. Ma questa non è l'unica statistica che sorprende. In particolare altre tre: nessuna squadra ha segnato più gol nel quarto d'ora iniziale (10), sono solo 3 i punti persi da situazione di vantaggio (solo il Parma come il Napoli in Serie A) e nessun gol preso nel recupero finale (al pari di Milan e Juventus). Segnali di una squadra che aggredisce la partita fin da subito, ma che poi sa resistere agli attacchi avversari. E poi la distribuzione delle reti: sono 19 i marcatori di questo campionato azzurro, nuovo record per il Napoli che ha superato i 17 della stagione 19/20 e 22/23.

Numeri difensivi non ottimali

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I numeri della fase difensiva però destano alcuni malumori nei tifosi partenopei. Nonostante l'ultimo 'clean sheet' ottenuto a Cagliari, il Napoli non mostra più la stessa solidità difensiva di un tempo. Prima di quella gara, infatti, gli azzurri avevano subito gol per ben undici partite consecutive, incassando complessivamente 18 reti, con una media di 1,6 a incontro. Pur restando la terza miglior difesa del campionato, il distacco da Milan e Inter non è così contenuto: rispettivamente sette e sei gol di differenza con le prime due del campionato. Un rendimento condizionato da errori e cali di concentrazione, ma anche dalle numerose assenze.

Tra gli indisponibili pesano in particolare le mancanze di giocatori come Di Lorenzo e Rrahmani, fuori da tempo e ancora assenti questa sera, elementi che inevitabilmente incidono sugli equilibri del reparto. In questo contesto, le prestazioni di Milinkovic-Savic stanno comunque offrendo segnali positivi e una certa affidabilità tra i pali.

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