Il Napoli ai raggi X: imbattibile al Maradona, i rientri e la difesa permeabile

Tra poche ore andrà in scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' il big match della 31^ giornata Napoli-Milan che apre la fase decisiva della stagione di queste squadre. La partita vale molto e lo si nota anche guardando alla classifica. Rossoneri e azzurri si trovano praticamente appaiati, col Diavolo a +1, e in lotta per le posizioni più alte della classifica. Entrambe le squadre arrivano a questo match con una vittoria e con numeri che lasciano ben sperare le rispettive tifoserie. In questo articolo andremo ad analizzare la squadra di Antonio Conte, in netta ripresa dopo un periodo complicato.

Napoli: rientri importanti, uomini chiave e numeri in ripresa

Nell'ultimo mese e mezzo, solo il Como in Serie A sta facendo meglio dei campioni in carica. Questo è dovuto a diversi fattori. Il primo, probabilmente quello più decisivo, sono i tanti rientri di giocatori chiave. Il primo nome che viene in mente è quello del fuoriclasse Kevin De Bruyne, ma non è l'unico. Dopo tanti mesi di assenza, André-Frank Anguissa è tornato in campo e si è confermato uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Conte. E senza dimenticare l'MVP della scorsa Serie A, ovvero Scott McTominay che si è lasciato alle spalle i problemi muscolari ed è tornato al top.