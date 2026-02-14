Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pisa-Milan, tutti i numeri della gara: da record eguagliati ai singoli. I dettagli

PISA-MILAN

Pisa-Milan, tutti i numeri della gara: da record eguagliati ai singoli. I dettagli

Il Milan vince a Pisa e registra due dati pazzeschi: tutti i numeri della gara
Il Milan supera 1-2 il Pisa e fa registrare due statistiche importanti. Non solo, ecco tutti i numeri della vittoria rossonera
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri vince ancora e raggiunge il 23esimo risultato utile senza sconfitta di fila. Ieri sera i rossoneri hanno battuto 1-2 il Pisa di Oscar Hiljemark grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric. Di seguito, le principali statistiche che ci lascia la gara della 25^ giornata di Serie A riportate dal sito del club rossonero.

(fonte acmilan.com) - Una vittoria importante a Pisa per 2-1. I rossoneri sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Loftus-Cheek su assist di Athekame al 39' e, dopo il momentaneo pareggio di Loyola al 71', Modrić ha siglato il gol decisivo all'86' su assist di Ricci. Queste sono le principali statistiche relative alla 25ª giornata di Serie A:

LEGGI ANCHE

1- Il Milan (53 nel campionato in corso) ha eguagliato il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria, come nel 1995/96 (53) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04.

2- Il Milan (15V, 8N nel torneo in corso) ha eguagliato la sua terza serie più lunga senza sconfitte in una stagione di Serie A (23 match di fila, come fra settembre 1992 e marzo 1993), dietro solo a una serie di 24 match fra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34 nel torneo 1991/92. I rossoneri detengono anche la serie aperta più lunga senza sconfitte (23 match) nei Top-5 campionati europei in corso.

3- Il Milan (8V, 5N) è una delle squadre, insieme al Bayern Monaco, a non avere ancora perso in trasferta nei Top-5 campionati europei; i rossoneri sono rimasti senza ko nelle prime 13 esterne di Serie A per la prima volta dal 2003/04 (10V, 3N).

4- Il Milan ha segnato 9 gol nei 15' finali del primo tempo in questa Serie A, più di qualsiasi avversaria in questa Serie A.

5- Luka Modrić (40 anni e 157 giorni) è il terzo giocatore più anziano a segnare in Serie A dopo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni) e Zlatan Ibrahimović (41 anni e 166 giorni).

6- Ruben Loftus-Cheek ha segnato per 2 volte di fila per la seconda volta in Serie A, dopo quella del gennaio 2024 (contro Udinese e Bologna in quel caso).

LEGGI ANCHE: Milan, le polemiche di Rabiot post Pisa. Il Como perde un titolare per mercoledì. Sfuma Goretzka?

7- Zachary Athekame ha partecipato a 2 gol in Serie A, entrambi contro il Pisa (rete all'andata).

Leggi anche
Pisa-Milan, l’MVP del match non poteva che essere solo uno: Luka Modric
Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus: Bastoni simula, l’arbitro ci crede...

© RIPRODUZIONE RISERVATA