Il Milan vince a Pisa e registra due dati pazzeschi: tutti i numeri della gara

1- Il Milan ( 53 nel campionato in corso) ha eguagliato il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria, come nel 1995/96 (53) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04.

2- Il Milan ( 15V, 8N nel torneo in corso) ha eguagliato la sua terza serie più lunga senza sconfitte in una stagione di Serie A ( 23 match di fila, come fra settembre 1992 e marzo 1993), dietro solo a una serie di 24 match fra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34 nel torneo 1991/92. I rossoneri detengono anche la serie aperta più lunga senza sconfitte (23 match) nei Top-5 campionati europei in corso.

3- Il Milan (8V, 5N) è una delle squadre, insieme al Bayern Monaco, a non avere ancora perso in trasferta nei Top-5 campionati europei; i rossoneri sono rimasti senza ko nelle prime 13 esterne di Serie A per la prima volta dal 2003/04 (10V, 3N).

5- Luka Modrić (40 anni e 157 giorni) è il terzo giocatore più anziano a segnare in Serie A dopo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni) e Zlatan Ibrahimović (41 anni e 166 giorni).