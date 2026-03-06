Il Derby di Milano al centro del mondo: Milan-Inter sarà un evento globale

Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
I tifosi animeranno il Meazza per il derby Scudetto—
Ma il cuore pulsante della serata saranno, come sempre, i tifosi. San Siro è completamente esaurito, con supporter arrivati da ogni angolo del pianeta: lo stadio rappresenterà quasi 100 Paesi diversi. Anche il programma hospitality Club 1899 è sold out da settimane, con 5.000 ospiti pronti a vivere il derby attraverso esperienze esclusive. Il fascino del derby continua ad attrarre anche numerosi volti noti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi ci saranno alcuni atleti di Olimpia Milano, insieme a Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch, Bianca Balti e le Legends rossonere Alexandre Pato, Mark van Bommel e Christian Abbiati, tra gli altri.
Pochi minuti prima del fischio d’inizio un suggestivo laser show illuminerà lo stadio accompagnando lo speaker Gegio nella lettura delle formazioni, mentre i tifosi vivranno gli ultimi istanti di attesa prima che inizi lo spettacolo di Milan–Inter. Il pre-partita sarà arricchito da attività di sport production e momenti pensati per coinvolgere tutto lo stadio. L’amore per il Milan, però, non vive solo nei novanta minuti del derby. Continua ogni giorno nei luoghi simbolo del club, come il Museo Mondo Milan che in questa stagione ha già superato i 55.000 visitatori, in crescita rispetto allo scorso anno. Nei giorni dei big match, fino a 1.500 persone scelgono di visitare il museo per immergersi nella storia rossonera prima di vivere l’emozione della partita.
