Il Derby di Milano al centro del mondo: Milan-Inter sarà un evento globale

Tutto è pronto a San Siro per il Derby di Milano , un evento capace di accendere la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. La connessione tra lo stadio e il pubblico globale sarà totale. Grazie alla presenza di numerosi broadcaster internazionali on site e a una distribuzione capillare tra tv lineare e piattaforme OTT, il derby verrà trasmesso in oltre 200 Paesi , raggiungendo tutti i principali mercati internazionali.

Derby globale: tutto il mondo a 'San Siro'

A rendere ancora più spettacolare la serata sarà una produzione televisiva di altissimo livello: 28 telecamere, tra cui una spettacolare Spider-CAM e una XTRAMOTION, racconteranno ogni dettaglio della partita. A queste si aggiungeranno 17 telecamere extra portate direttamente dai broadcaster presenti allo stadio, per offrire angolazioni esclusive, approfondimenti e punti di vista unici. Tra le emittenti internazionali presenti ci saranno: CBS Sports e Fox Deportes dagli Stati Uniti, Sport1 da Israele, Sport TV dal Portogallo, Eleven Sports dalla Polonia, oltre alle produzioni di DAZN per Germania e Francia, StarzPlay, Shasha TV, Al Arabiaa, Migu Sports dalla Cina e Max Sport dalla Bulgaria. La tribuna stampa è completamente sold out, con tutti i 220 posti occupati da giornalisti arrivati da tutto il mondo per raccontare il derby. A bordocampo 50 fotografi e 25 Social Media Manager racconteranno momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali.