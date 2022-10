Gran Galà del Calcio AIC, Milan candidato per il premio ‘migliore squadra’

Il Milan è uno dei tre club candidati per ricevere il premio 'migliore squadra': le altre due società sono l'Inter e la Roma

Oltre ai candidati per il premio di miglior allenatore e miglior calciatore, durante la conferenza stampa del Gran Galà del Calcio AIC sono stati nominati i club ambiziosi di ricevere il premio 'miglior squadra'. Tra queste c'è ovviamente il Milan, reduce dalla conquista dello scudetto nella passata stagione. Le altre due squadre candidate sono l'Inter, vittoriosa in Supercoppa italiana e Coppa Italia, e la Roma, detentrice della Conference League.