Gran Galà del Calcio AIC, Pioli candidato per il premio di miglior allenatore

Si è svolta presso l'Auditorium - Assolombarda di Milano la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC 2022. Durante la conferenza stampa è emerso che Stefano Pioli è uno dei candidati per ricevere il premio di 'miglior allenatore'. Non poteva andare diversamente, considerando che è stato protagonista assoluto con il Milan vincendo lo scudetto nella passata stagione. Gli altri tecnici in corsa sono Simone Inzaghi, che ha vinto Supercoppa italiana e Coppa Italia, e José Mourinho, che ha alzato al cielo la Conference League.