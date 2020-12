Genoa-Milan, i convocati di Pioli: la scelta su Ibrahimovic | Serie A News

Genoa-Milan, l’elenco convocati di Pioli per il match di ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE PIÙ RECENTI DICHIARAZIONI), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Genoa-Milan.

La gara, come noto, è in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova, ‘Marassi‘ e sarà valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli approccia all’appuntamento da primo in classifica dopo 11 giornate, con 27 punti, frutto di 8 vittorie e 3 pareggi; il Genoa, al contrario, occupa la penultima posizione in graduatoria, al pari del Torino, con appena 6 punti. Una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, fin qui, lo ‘score‘ del Grifone in campionato.

Genoa-Milan, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (VI), nella scorsa stagione è terminata 1-2 per il Diavolo: dopo l’iniziale rete ligure con Lasse Schöne su calcio di punizione, rimonta rossonera con Theo Hernández ed il calcio di rigore di Franck Kessié.

C’era attesa sulla decisione di Pioli di inserire o meno Zlatan Ibrahimović nella lista dei convocati per Genoa-Milan. Ecco cosa ha scelto di fare l’allenatore emiliano, leggiamo insieme l’elenco dei calciatori disponibili per la trasferta in casa dei rossoblu di Rolando Maran.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, R. Leão, D. Maldini, Rebić.

Calciomercato Milan: Maldini, super acquisto dalla Lazio? Vai alla news >>>