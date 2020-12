Genoa-Milan, Ibrahimovic sarà convocato? Le ultime | News

Ultime Notizie Genoa Milan: le condizioni di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Nella giornata di ieri lo svedese si è allenato con il gruppo a Milanello a due giorni dalla sfida contro il Genoa. Un allenamento non pesante, quindi a ritmi non sostenuti, che mette ancora in dubbio la presenza dello svedese nella partita di domani.

Sarà decisiva la rifinitura di oggi per decidere se Ibrahimovic sarà convocato o meno. La scelta finale spetta al centravanti, che conosce benissimo il suo corpo ed è perfettamente in grado di capire se rischiare o meno. Se non avrà alcun tipo di fastidio, Pioli lo convocherà e potrebbe addirittura schierarlo titolare, togliendolo dopo un numero prestabilito di minuti. In caso contrario, non verrà rischiato, anche perchè domenica c’è un’altra sfida importante contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La speranza in ogni caso è che Ibrahimovic ci sia, visto che Ante Rebic sembra far fatica nel ruolo di punta centrale e Rafael Leao è appena rientrato da un lungo infortunio.

Tuttosport, inoltre, ha riportato le parole che Ibrahimovic ha rilasciato ieri ai Gazzetta Sports Awards. “Per stare in forma mi alleno tanto. La mia filosofia è che quando lavori forte torna tutto indietro. Dopo i 30 anni mi sentivo che avevo fare ancora di più per stare bene. Il mio arrivo al Milan era una sfida diversa del solito e speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan non è riuscito, era la sfida più grande. Ho detto che dovevo cambiare le cose”. Calciomercato Milan: Maldini pensa al Papu Gomez. VAI ALLA NOTIZIA>>>