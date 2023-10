Genoa-Milan 0-1, Giroud MVP della partita di ‘Marassi’ | Serie A News

Olivier Giroud votato dai tifosi del Diavolo come MVP (miglior giocatore in campo) di Genoa-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 0-1 per i rossoneri di Stefano Pioli grazie al gol di Christian Pulisic all'86'. Giroud, subentrato a gara in corso nel consueto ruolo di attaccante, si è distinto - a sorpresa, come portiere nel recupero del match dopo l'espulsione di Mike Maignan. Ecco, dunque, qui di seguito il comunicato ufficiale del Milan con la motivazione del riconoscimento per Giroud.