Genoa-Milan 0-1, tabellino e commento di ‘acmilan.com’

Passano solo 3' per la prima occasione per noi, un bel lancio di Chukwueze per Okafor non controllato dallo svizzero. Da una nuova verticalizzazione del nigeriano nasce, al 16', un'azione che porta a un destro di Florenzi controllato da Martínez. Dopo il buon quarto d'ora rossonero sale l'iniziativa genoana, al 25' Florenzi e Thiaw murano il tentativo di Vásquez. Gran staffilata mancina di Hernández al 28', ma la palla finisce sul fondo. Cerchiamo di farci largo nell'attenta e stretta difesa rossoblù, ma gli spazi sono davvero pochi. Nel singolo minuto di recupero del primo tempo arriva la nostra occasione migliore: un'azione prolungata termina con il cross di Okafor per Chukwueze che sfiora di pochissimo l'appuntamento col pallone.

Ritmi bassi in avvio di ripresa. Al 55' Reijnders prova a liberarsi dal limite dell'area, ma l'uscita di Martínez blocca sul nascere una possibile conclusione. 65', un gran colpo di testa di Leão impegna Martínez in una parata complessa. Le squadre si allungano, al 76' è straordinario Maignan nello smanacciare un tiro velenoso di Drăgușin. Ma è nel finale che succede di tutto. All'87' passiamo in vantaggio con Pulisic, che riceve a centro area un cross di Musah e si gira per battere Martínez. Non è finita, però. All'ultimo dei sette minuti di recupero Maignan viene espulso per un fallo fuori dall'area su Ekuban, in porta va Giroud. Seguono dei minuti concitati, con Oli decisivo nell'uscire basso su Pușcaș dopo una traversa colpita da Guðmundsson su punizione. Prima del triplice fischio arriva anche un secondo giallo per Martínez, dopo un fallo su Musah: al 105' finisce 1-0 per noi!