Genoa-Milan 0-1 al 90′: delirio finale, rossoneri in testa in solitaria

Il Milan passa al 4-4-2 con Jovic e Giroud come punte. Torna la fisicità in campo. Al 75' la situazione non cambia: per il Milan spazi pochi con il Genoa che si difende e riparte. Al 76' tiro deviato di Dragusin: Maignan fa una parata clamorosa. Al 79' ci prova il Milan: cross di Calabria e tiro al volo di Jovic, bloccato. Al 83' ancora un tiro da fuori per il Milan: tiro troppo alto di Calabria. Al 87' cross di Musah, stop e tiro di Pulisic che fa 1-0. Lungo controllo VAR, ma il gol viene convalidato. Nel recupero delirio in area di rigore: Maignan esce fuori dall'area e spazza via di testa due volte. Rosso per Maignan. Giroud in porta. Traversa clamorosa di Gudmusson poi salva Tomori. Espulso anche Martinez, il portiere del Genoa. Giroud esce benissimo sul pallone. Finale pazzesco.