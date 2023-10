Genoa-Milan 0-0 al 45′: alta intensità, ma poche occasioni

Genoa-Milan, il racconto del primo tempo

Il Milan parte forte: al terzo minuto ripartenza di Chukwueze palla per Okafor che non controlla bene. Possesso palla dei rossoneri, con il Genoa che si chiude e riparte. Proteste del Genoa per un presunto fallo su Vasquez: non c'è nulla per l'arbitro. La partita continua sotto lo stesso piano tattico. Al 16' ci prova Florenzi: tiro forte, ma centrale. Al 19' bravo Chukwueze in dribbling, ma Reijnders non trova la porta. Partita molto fisica. Molto bene il Genoa che spinge.