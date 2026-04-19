PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, Gabbia: “Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Infortunio? L’ho vissuta male”

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Verona-Milan, Gabbia: “Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Infortunio? L’ho vissuta male”

Matteo Gabbia, difensore del Milan
Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Sport Mediaset' al termine di Verona-Milan 0-1, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Gabbia nel post-partita di 'Sport Mediaset '

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Sulla vittoria contro il Verona: "La cosa fondamentale oggi era portare i tre punti a casa e lasciarci alle spalle delle sconfitte che ci hanno fatto male. Non siamo intoccabili, ci sentiamo responsabili e siamo delusi quando una partita non va bene".

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Sull'infortunio: "L'ho vissuta male, tutti vorremmo sempre esserci e fare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Siamo un gruppo che anche nelle difficoltà ha sempre trovato un compagno pronto ad aiutare la squadra. I risultati vanno e vengono, l'importante è che la squadra sia unita e dia sempre il massimo. Ho sofferto molto, è stata la mia prima operazione e ho sentito sensazioni nuove all'interno del mio corpo. Devo fare i complimenti ai dottori perché mi hanno coccolato e aiutato, venivano a casa mia anche nei momenti in cui stavo peggio. Voglio ringraziare anche tutti i fisioterapisti e i riatletizzatori. Mi hanno fatto sentire importante, la vittoria di oggi è anche loro".

Sulla Champions League: "Il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo sudare, faticare e rimanere concentrati. La vittoria di oggi è importante per il raggiungimento del nostro obiettivo, ma ci servono altra vittorie".

Sul gol annullato: "Oggi l'importante era vincere, il gol è una cosa superflua. Se segna uno o l'altro non fa differenza. Ora dobbiamo prepararci bene, perché domenica prossima affronteremo una grande squadra in salute".

 

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