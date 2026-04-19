Sull'infortunio: "L'ho vissuta male, tutti vorremmo sempre esserci e fare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Siamo un gruppo che anche nelle difficoltà ha sempre trovato un compagno pronto ad aiutare la squadra. I risultati vanno e vengono, l'importante è che la squadra sia unita e dia sempre il massimo. Ho sofferto molto, è stata la mia prima operazione e ho sentito sensazioni nuove all'interno del mio corpo. Devo fare i complimenti ai dottori perché mi hanno coccolato e aiutato, venivano a casa mia anche nei momenti in cui stavo peggio. Voglio ringraziare anche tutti i fisioterapisti e i riatletizzatori. Mi hanno fatto sentire importante, la vittoria di oggi è anche loro".