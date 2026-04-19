PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, l’analisi di Allegri: “Leao ha fatto quello doveva. Ora preferisco vincere partite in questo modo …”

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Milan, l’analisi di Allegri: “Leao ha fatto quello doveva. Ora preferisco vincere partite in questo modo …”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan dichiarazioni post-partita 'Sky Sport' Verona-Milan 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

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Sulla vittoria del 'Bentegodi': "Era una partita più che importante dopo due ko di fila. Non era facile perchè a fine stagione hai paura di non raggiungere l'obiettivo. I ragazzi hanno però fatto una buona partita come atteggiamento. Abbiamo tenuto botta e sofferto, lo abbiamo fatto per tutta la stagione, tranne sabato scorso".

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Su Leao: "Ha fatto assist. Quello che doveva fare lo ha fatto, poi l'ho tolto perché in 12 non si può giocare. Rafa ha qualità importanti, quindi deve determinare. Sia lui che Pulisic hanno avuto degli infortuni in questa stagione. L'importante è avere questo atteggiamento per arrivare in fondo".

Sulla quota Champions: "Si è abbassata, per la matematica servono 73 punti perché Roma e Como più di 73 punti non possono fare. Sette punti possono bastare, lo dice la matematica. Se loro vincono tutte le partite..."

Sulla sfida con la Juventus della prossima giornata: "Sarà una bella sfida tra due grandi club che sono sempre stati ad alti livelli. E noi arriviamo a questa gara dopo una bella vittoria e questo è importante".

Sull'essere risultatista: "Che bisogna migliorare lo vedo pure io. Ma adesso preferisco vincere queste partite che ci portano al risultato finale".

Sulla programmazione della prossima stagione: "Abbiamo già iniziato, ovviamente quando avremo raggiunto il nostro obiettivo saremo più sereni".

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