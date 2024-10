Fiorentina-Milan, Fonseca polemico sull’arbitraggio: poi svela l’infortunio di Pulisic

Sulla stessa formazione: "Penso che fino a oggi abbiamo fatto bene con questa strrutura. Non è che la Fiorentina abbia creato troppe opportunità. Quello che è mancato è stata l'aggressività della nostra squadra. Io l'ho detti ai giocatori. Sul primo gol soprattutto è mancata. Quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come il secondo è difficile vincere".

Sui due gol subiti: "Difficile spiegare come abbiano segnato i gol. Penso che sia stata mancanza di aggressività in difesa. La squadra ha cominciato poi a giocare troppo lunga".

Sui pochi giocatori che accompagnano l'azione: "Penso che abbiamo sempre tre o quattro giocatori nell'area. Mi sembra che abbiamo avuto sempre degli uomini quando abbiamo fatto i cross. I cross però non sono stati fatti con qualità, ma devo riguardare la partita".

Sulla scelta di togliere Pulisic e Leao: "Leao è stata una mia scelta. Volevo più profondità con Okafor. Pulisic? Avevo paura perché ha avuto un problema al flessore, ma Chukwueze è entrato bene in partita. Non so cos'è successo a Theo Hernandez".