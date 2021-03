Fiorentina-Milan 2-3: Tomori MVP del match | Serie A News

Fikayo Tomori votato miglior giocatore di Fiorentina-Milan 2-3 del 'Franchi'. Ha battuto Hakan Çalhanoğlu e Simon Kjær: le motivazioni

Fikayo Tomori , classe 1997, votato dai tifosi rossoneri come MVP di Fiorentina-Milan 2-3 , gara della 28^ giornata di Serie A disputatasi ieri pomeriggio al 'Franchi'. Ecco, dal sito web ufficiale del club, 'acmilan.com', la motivazione della scelta del centrale canadese naturalizzato inglese ex Chelsea .

"Non ha segnato nessuno dei tre gol, non ci ha messo nemmeno lo zampino, ma ha giocato comunque una grande partita. Attento, solido, efficace: dominante. Va a Tomori, alla sua 12^ presenza totale in rossonero, il premio di migliore in campo dopo Fiorentina-Milan 2-3. Per il difensore inglese più del 60% dei voti da parte dei tifosi - davanti a Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjær e Brahim Díaz - dopo una prestazione di sostanza, quasi perfetta e forse la migliore dal suo arrivo in Italia.