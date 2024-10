Risultati Serie A – Fiorentina-Milan 2-1: tabellino e marcatori | News

Fiorentina-Milan 2-1, il tabellino

Primo tempo tra Fiorentina e Milan molto chiuso. I rossoneri fanno tantissima fatica a trovare spazio. Maignan para un rigore a Kean, ma poi non può nulla sul gol di Adli. Rossoneri abbastanza passivi in difesa. Sbaglia anche Theo Hernandez dal dischetto. Rossoneri sotto al riposo. Nel secondo tempo altro rigore sbagliato, stavolta da Abraham. Ci pensa il solito Pulisic a segnare. E' la sagra degli errori per il Diavolo: buco di Tomori che agevola il gol di Gudmundsson. Troppi errori per la squadra di Fonseca.