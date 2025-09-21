L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, ora alla guida della Fiorentina, non è ancora riuscito a trovare una vittoria in Serie A. Nella partita di oggi il Como di Fabregas ha avuto la meglio in rimonta: 1-2 per i lariani

Stefano Pioli è tornato ad allenare in Italia dopo un anno in Arabia alla guida dell'Al-Nassr. E non si tratta di un semplice ritorno in Italia, bensì del ritorno su una panchina dove già fece bene in passato, quella della Fiorentina. In questo inizio di stagione, però, l'ex tecnico del Milan sta incontrando numerose in difficoltà. Infatti, la sua squadra non ha ancora trovato una vittoria in questa Serie A. Anche oggi, contro il Como, i suoi - dopo essere passati in vantaggio dopo pochi minuti - si sono fatti rimontare nel corso del secondo tempo dai ragazzi di Cesc Fabregas. In questo senso sono state decisive le reti di Kempf e Addai, che hanno ribaltato il gol di Mandragora.