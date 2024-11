Nel pomeriggio di oggi, il Genoa ha ufficializzato l’esonero di Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan

Nel pomeriggio di oggi, il Genoa ha ufficializzato l’esonero di Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan e allenatore della squadra rossoblù. Con un comunicato ufficiale, il club ha deciso di interrompere il percorso con l’ex campione, al termine di una serie di risultati deludenti in campionato. Il cambio in panchina arriva dopo settimane di incertezze, e ora si attende la nomina del suo successore. Ecco, di seguito, il comunicato: