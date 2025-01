Ex Milan – Galliani sfida la squadra: “O si crede nella salvezza, o partite subito”

La situazione del Monza è a dir poco critica: ultimi in classifica con soli 10 punti in 19 giornate. Ecco la lettera di Galliani, ex Milan

La situazione del Monza in Serie A è a dir poco critica. Ultimi in classifica con soli 10 punti in 19 giornate, la squadra brianzola ha ottenuto una sola vittoria, 7 pareggi e 11 sconfitte, un ruolino di marcia disastroso che ha messo in serio pericolo la permanenza nella massima serie. La salvezza, ad oggi, sembra un’impresa quasi impossibile: la distanza dal Lecce e dal Cagliari, terzultimi con 17 punti, è di ben 7 lunghezze. Ecco lo sfogo di Galliani, ex dirigente del Milan.