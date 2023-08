Ex Milan, 350 presenze in Serie A per Bonaventura: 155 con i rossoneri

Ieri Giacomo Bonaventura ha raggiunto il record in Serie A di 350 presenze in Serie A: 155 sono con la maglia del Milan

La Fiorentina, ieri, sabato 19 agosto 2023, ha vinto in maniera convincente al debutto stagionale contro il Genoa per 1-4. Tutto troppo semplice per la squadra allenata da Vincenzo Italiano che non ha mai rischiato di compromettere la partita, subito in discesa dopo un primo tempo più che soddisfacente.