Empoli-Milan 2-4, Saelemaekers è MVP della partita | Serie A News

Alexis Saelemaekers votato miglior giocatore di Empoli-Milan 2-4, gara della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. La motivazione ufficiale

"Una prestazione vicina alla perfezione, di cuore. Alexis Saelemaekers è stato un gigante: non ha fatto gol ma ha servito a Franck Kessié il pallone del nuovo sorpasso (2-1) nel 4-2 rossonero al 'Castellani', ma ha fatto comunque la differenza. Schierato nell'insolita posizione di esterno sinistro, il belga ha corso, crossato, calciato: prova di sacrificio, testa e gambe al servizio della squadra. Se ne sono accorti i nostri tifosi, i quali lo hanno nettamente votato come migliore in campo di Empoli-Milan.